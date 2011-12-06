"Оболонь" почала експорт пива в Китай

Корпорація «Оболонь», один із найбільших виробників пива та безалкогольних напоїв в Україні, у листопаді 2011 року здійснила перші експортні поставки пива до Китаю.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Поставки пива в КНР здійснюються морським шляхом - із Києва через Одесу й Індійський океан. Продукцію ТМ «Оболонь» відтепер представлено ​​в роздрібній мережі магазинів Wal-Mart, готелях та ресторанах найбільших міст Китаю.

Відзначається, що за даними дослідницьких компаній, Китай споживає понад чверть пива, виробленого в світі. Проте за темпами споживання ця країна помітно відстає від пивних Чехії, Німеччини та Бельгії. Середньостатистичний житель Китаю в минулому році випив 35 літрів пива, українець - 58 л, а німець - 107 л. Ринок пива в КНР знаходиться в активній стадії формування, що, на думку експертів компанії, є сприятливою умовою для подальшого налагодження експортної програми корпорації «Оболонь».

«Китайський ринок пива щорічно збільшується більш ніж на 10% внаслідок економічного зростання та підвищення добробуту населення. Зараз іноземні компанії можуть безперешкодно заходити на ринок цієї країни. Перші переговори щодо майбутньої співпраці з нашими східними партнерами відбулися в Шанхаї на міжнародній виставці SIALChina2010. Як результат, підписано контракт про постачання нашого пива», - зазначив директор із зовнішньоекономічних питань корпорації «Оболонь» Сергій КРАВЕЦЬ.

Довідка УНІАН. АТ «Оболонь» - один з найбільших українських виробників пива та безалкогольних напоїв. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах.

Основні бренди: «Оболонь», Carling, Zlata Praha, Bitburger, hike premium, Zibert, "Десант", "Жигулівське», «Ячмінний Колос», «Живчик», «Прозора».

Корпорація «Оболонь» - найбільший експортер пива з України. За підсумками 2010 року частка компанії в експорті становила 80%. Продукція компанії експортується у 33 країни світу.