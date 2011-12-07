Держфінінспекція перевірить процедури закупівель харчування для дитячих установ

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Державній фінансовій інспекції перевірити процедури закупівель харчування для дитячих установ за державні кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Доручаю фінінспекції перевірити всі закупівлі дитячого харчування і за допомогою правоохоронних органів навести тут лад», - сказав М.АЗАРОВ.

Він відзначив, що уряд має в своєму розпорядженні інформацію, що у ряді областей України харчування для дитячих установ купується за завищеними цінами.