В Україні за 11 місяців видано майже 621 тис. держактів на землю

В Україні за січень-листопад ц.р. територіальні органи земельних ресурсів зареєстрували і видали громадянам майже 621 тис. державних актів на право власності на землю.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного агентства земельних ресурсів.

Згідно з повідомленням, за цей період також було видано 4,7 тис. держактів на право власності на землю юридичним особам і 6,3 тис. державних актів на право постійного користування земельною ділянкою. Також зареєстровано 421,6 тис. договорів оренди землі.

Крім того, Держземагентство в рамках проекту «Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості і розвиток системи кадастру» виконало аерофотозйомку майже на всю територію України, індексна кадастрова карта виконана на 76,1%.