Завтра в більшості областей України очікується сніг з дощем

У четвер, 8 грудня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у східних областях, Криму, Приазов`ї та в західній частині пройде дощ і мокрий сніг, місцями сильні опади.

На решті території вночі без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг.

Вітер протягом доби переважатиме південно-західний, 5-10 м/с, у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла; у південній частині вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла.

У Києві та області вночі без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура в області вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла. У м. Києві температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.