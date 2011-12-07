У Бразилії McDonald's оштрафували на 1,8 млн. дол. за іграшки в дитячих обідах

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald`s була оштрафована в Бразилії за включення до дитячих обідів Happy Meal безплатних іграшок. Про це повідомляє The Economic Times. Сума штрафу становила 3,19 мільйона реалів (1,77 мільйона доларів).

Як передає Лента.ру, штраф на рітейлера наклала бразильська організація, що захищає права споживачів (Consumer Defense Foundation). Вона визнала, що іграшки в обідах від McDonald`s заохочують нездорові звички харчування у дітей.

У свою чергу, в McDonald`s заявили, що компанія не здійснювала нічого протизаконного, повідомляє AFP. У мережі відзначили, що іграшки для Happy Meal можна купувати окремо.

З 1 грудня цього року в McDonald`s ухвалили рішення продавати іграшки для дитячих обідів за окрему платню - в 10 центів. Аналогічно вчинили в Burger King. Так мережі фастфудів відреагували на заборону на безплатні іграшки в дитячих обідах, введену владою Сан-Франциско.