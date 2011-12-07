Україна і ЄС мають повне розуміння з аграрних питань в Угоді про ЗВТ — Присяжнюк

Україна і Європейський Союз мають повне розуміння щодо аграрних питань в Угоді про зону вільної торгівлі (ЗВТ). Про це заявив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК, повідомили УНІАН в прес-службі відомства.

У повідомленні наголошується, що в рамках робочого візиту до Брюсселя М.ПРИСЯЖНЮК взяв участь у Восьмому засіданні Діалогу з аграрних питань Україна-ЄС, а також зустрівся з європейським комісаром з питань сільського господарства і розвитку сільської місцевості Дачианом ЧОЛОШЕМ. На зустрічі обговорювалися перспективи підписання Угоди про зону вільної торгівлі і перспективи для вітчизняного сільського господарства.

«Зараз перед агропромисловим комплексом України стоїть нелегке завдання - відкрити доступ вітчизняним продуктам до Європи і одночасно захистити їх від конкуренції з імпортом. Можливості для цього відкриває зона вільної торгівлі, переговори про яку перебувають на фінішній прямій», - відзначив міністр.

Як відзначає прес-служба, агропромисловий комплекс України одним з перших підготувався до підписання договорів про зону вільної торгівлі з ЄС. Незважаючи на те, що Україна вже є членом СОТ, сільськогосподарській продукції дотепер важко потрапити на європейські ринки. «Євросоюз узяв на себе зобов`язання, що вся сільськогосподарська продукція і продукти харчування, які імпортуватимуться до нашої країни, не субсидуватимуться так, як це робить ЄС в інших країнах. Це значно підвищить конкурентоспроможність української продукції», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

За його словами, сьогодні Україна веде конструктивний діалог з європейськими інвесторами. «Іноземний бізнес прийняв правила щодо прав власності на землю. У разі ухвалення Закону «Про ринок земель» земля належатиме виключно громадянам України. Також знято непорозуміння у квотуванні експорту, зокрема зерна. Якщо Україна і обмежуватиме поставки, в ситуаціях загрози продовольчої безпеки, то тепер попереджатиме про це наперед. Водночас інвесторів в аграрний комплекс держава підтримуватиме ще більше - Мінагрополітики відшкодовуватиме до 40% витрат на будівництво овочесховищ з новими технологіями», - поінформував міністр.