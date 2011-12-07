Заступник міністра сільського господарства Білорусі не виключає створення СП з Україною

16:39, 07 грудня 2011
Агро
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Заступник міністра сільського господарства і продовольства Республіки Білорусь Леонід МАРИНИЧ не виключає можливості створення спільного білорусько-українського підприємства з переробки насіння соняшника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.МАРИНИЧ сказав на прес-конференції у Вінниці.

Він зазначив, що Білорусь за останні три роки повністю модернізувала свою комбікормову промисловість. «Це виключно державні підприємства, це бізнес в руках держави і в підпорядкуванні Міністерства сільського господарства, і ми маємо потужності у мільйон тонн», - повідомив він.

Л.МАРИНИЧ зазначив, що цього року планувалося переробити 600 тис. тонн насіння і ще залишаються вільні потужності. «У Гродненській області, яку відвідала делегація Вінницької області, йшлося про те, щоб брати у вас насіння, переробляти її аж до того, щоб створити спільне підприємство з переробки насіння соняшника, виробництва олії та його реалізації», - сказав заступник міністра сільського господарства і продовольства Республіки Білорусь.

Нагадаємо, делегація Республіки Білорусь на чолі із заступником міністра сільського господарства і продовольства Білорусі Л.МАРИНИЧЕМ 7-8 грудня перебуває з візитом у Вінницькій області.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада-1 грудня 2011 делегація Вінницької області на чолі з першим заступником голови Вінницької обласної державної адміністрації Іваном МОВЧАНОМ відвідала Гродненську область (Білорусь), де керівникам районів, керівникам фермерських господарств Вінницької області був продемонстрований досвід організації молочнотоварного виробництва.

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