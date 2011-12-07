Мінагропрод розпочав підготовку до пересівання озимих

Міністерство аграрної політики і продовольства України розпочало підготовку до можливого пересівання частини озимих культур навесні.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

За попередніми прогнозами відомства, 1,5 млн. га озимих доведеться пересівати, але зробити остаточні висновки можна буде тільки навесні. Фахівці здійснюють постійний моніторинг стану посівів озимих і оцінюють можливі ризики.

Нині несприятлива ситуація склалася в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській і Запорізькій областях, де через відсутність опадів продовжується ґрунтова засуха. Обстеження посівів озимих зернових культур показало, що сходи одержано на 71% посівних площ, з них у задовільному стані перебуває 69,2%, а в слабкому - 30,8%. До таких наслідків призвела посушлива погода в листопаді, що уповільнює ростові процеси.

За дорученням прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА створено робочу групу з підготовки проведення весняних польових робіт і ліквідації можливих негативних наслідків.

На особливий контроль Міністерства взято забезпечення сільгосппідприємств високоякісним насінням, а також паливом за пониженими цінами. Також вирішується питання про збільшення внесення добрив у ґрунт.

Як повідомляв УНІАН, за словами директора департаменту економічного розвитку та аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства України Сергія КВАШІ, збитки аграріїв через неврожай озимих наступного року можуть становити 2 млрд. грн.