Білорусь до 2015 року має намір вийти на виробництво 9 млн. т молока на рік

Заступник міністра сільського господарства і продовольства Республіки Білорусь Леонід МАРИНИЧ заявив, що Білорусь до 2015 року має намір вийти на виробництво молока на рівні 9 млн. тонн на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.МАРИНИЧ сказав на прес-конференції у Вінниці.

«За 10 місяців 2011 року ми виробили 4,9 млн. тонн молока, і вийдемо на 6 млн. тонн. Наше завдання до 2015 року вийти на 9 млн. тонн. молока», - повідомив він.

Л.МАРИНИЧ зазначив, що Білорусь повністю переобладнала всю свою переробну промисловість. «Молочні заводи переобладнані на 100%, ще залишилося переобладнати чотири м`ясокомбінати, оскільки наша мета не продавати сировину, а готову продукцію», - сказав він.

Л.МАРИНИЧ зазначив, що річний обсяг внутрішнього споживання молока Білоруссю становить 3 млн. тонн, решта експортується в 46 країн світу (у т.ч. Африка, Латинська Америка, Близький Схід).

Як повідомляв УНІАН, делегація Республіки Білорусь на чолі із заступником міністра сільського господарства і продовольства Білорусі Л.МАРИНИЧЕМ 7-8 грудня перебуває з візитом у Вінницькій області.

28 листопада-1 грудня 2011 делегація Вінницької області на чолі з першим заступником голови Вінницької обласної державної адміністрації Іваном МОВЧАНОМ відвідала Гродненську область (Білорусь), де керівникам районів, керівникам фермерських господарств Вінницької області був продемонстрований досвід організації молочнотоварного виробництва.