Україна й Польща підписали меморандум про співпрацю у сільському господарстві
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК та міністр сільського господарства та розвитку села Республіки Польща Марек САВІЦЬКИЙ підписали Меморандум про співпрацю.
Про це повідомляє Урядовий портал.
Зокрема, в ході зустрічі у Варшаві міністри обговорили динаміку двосторонніх торговельно-економічних відносин між Україною та Польщею у сфері сільського господарства. М.ПРИСЯЖНЮК зауважив, що товарообіг сільськогосподарської продукції між двома країнами постійно збільшується.
«Тільки за 8 місяців 2011 року експорт сільськогосподарської продукції до Польщі склав 287,6 млн. дол., а імпорт – 221,8 млн. дол. Це вже перевищує показники минулого року», - поінформував він.
Міністри обговорили питання щодо стану і перспектив співробітництва між країнами в галузі тваринництва і ветеринарії. До цього М.ПРИСЯЖНЮК відвідав низку агротуристичних господарств у Станіславуві, які спеціалізуються на вирощуванні великої рогатої худоби м’ясних і молочних порід. Також міністр оглянув пункт ветеринарної допомоги в Лайску.
У результаті зустрічі міністри підписали Меморандум щодо підтримки з боку Міністерства сільського господарства і розвитку села Республіки Польща дій України у сфері адаптації аграрного сектору та сільських територій до стандартів ЄС.
«Вже зараз існує україно-польська робоча група з питань гармонізації стандартів у сільському господарстві відповідно до вимог законодавства ЄС. Тож підписання Меморандуму ще більше сприятиме реалізації державної політики щодо співробітництва в галузі сільського господарства в умовах ринкових відносин та адаптації аграрного сектору та сільських територій України до стандартів ЄС», - зазначив М.ПРИСЯЖНЮК.