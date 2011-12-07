"Аграрні" зобов'язання України перед СОТ потрібно переглянути - УАК

"Аграрні" зобов`язання України перед СОТ потрібно переглянути.

Так вважають експерти аналітичного департаменту Української аграрної конфедерації (УАК), повідомили УНІАН у прес-службі конфедерації.

Зазначається, що об`єктивну оцінку впливу членства України у СОТ на аграрний сектор нашої держави дати складно. Це пов`язано з тим, що основна частина цього короткого проміжку часу припадала на період фінансово-економічної кризи, період нестабільності та порівняно низького попиту на світових ринках. Крім того, приєднання України до СОТ співпало з початком девальвації національної валюти, що сприяло скороченню імпорту і стимулювало експорт.

Разом з активним розвитком птахівництва, де Україна демонструє впевнене зростання, останніми роками почала розвиватися галузь свинарства. За 2010 рік обсяг реалізації свиней зріс більш ніж на 40%. Такого збільшення пропозиції за відсутності експорту внутрішній ринок не зміг "проковтнути", так відбулося значне зниження закупівельних цін на свиней. Тому 2010 рік, у середньому по Україні, для підприємств, що займаються вирощуванням свиней, був збитковим. Рівень рентабельності становив «мінус» 7,8%.

У поточному році цінова ситуація покращилась, але трохи. Значним чинником у формуванні цінової політики на ринку свинини продовжує бути відносно дешевий імпорт, від якого Україна захищена лише на 10%.

Так, за період 2008-2010 рр. імпорт свинини збільшився на 41%, субпродуктів - на 63%, сала - на 23% .

У зв`язку з цим, з метою ефективнішого захисту внутрішнього ринку країни Українська аграрна конфедерація пропонує переглянути імпортні мита на окремі види м`ясної продукції у бік їх збільшення. Зокрема, УАК пропонує збільшити ставку імпортного мита (зокрема адвалорний еквівалент) на свинину з 10% до мінімум 20% з країн походження Бразилія, Польща і Німеччина. На печінку свинячу морожену і на субпродукти свиней пропонується підвищити мито з 12% до мінімум 25% з країн походження Німеччина, Данія, Нідерланди і Польща, а на сало і свинячий жир пропонується підвищити мито з 15% до мінімум 30% з країн походження Польща, Німеччина і Нідерланди.

З цією пропозицією УАК звернулася до Уповноваженого уряду України із зовнішньоторговельних питань Валерія П’ЯТНИЦЬКОГО.