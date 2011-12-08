Міліція відтіснила мітингувальників-аграріїв від огорожі ВР і тримає їх у кільці

Працівники спецпідрозділів міліції відтіснили близько 200 мітингувальників від огорожі Верховної Ради і тримають їх в кільці.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося після того, як учасники мітингу підійшли до входу на площу перед будівлею ВР, ведучи корову.

Мітингувальники заявили, що дарують корову народному депутатові України Олегу ЛЯШКУ (позафракційний).

О. ЛЯШКО заявив: "Це моя корова. Я хочу її завести у Верховну Раду".

Люди з коровою щільно оточені у два ряди спецпідрозділами міліції.

Як повідомляв УНІАН, аграрії протестують біля ВР проти ухвалення закону про ринок землі, який мають сьогодні розглядати у першому читанні.