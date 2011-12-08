У Житомирській області площі озимих у доброму стані зменшилися з 63% до 48%

У Житомирській області, за даними на 5 грудня, уже тільки 48% озимих культур є у хорошому стані, у задовільному - 38%, слабких і рідкісних - 14%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив заступник голови Житомирської обласної держадміністрації Микола ДЕЙСАН.

Проте, за його словами, "він не вважає ситуацію, що склалася з посівами, критичною". "Нам Бог посилає теплу погоду і ситуація з посівами озимини вирівнюється, боятися треба не сьогоднішнього стану озимих культур, а того, якою буде зима", - сказав він.

При цьому М.ДЕЙСАН зазначив, що "можна навіть мати 88% хорошого стану озимини на початок грудня, а навесні отримати непросту ситуацію ".

Він переконаний, що врятувати ситуацію з озиминою в Житомирській області і країні в цілому повинні технології. Для цього в регіоні проведуть підгодівлю озимих культур мінеральними добривами і створять необхідні запаси насіння ярової пшениці для урожаю майбутнього літа. Їх вже заготовлено в регіоні близько 5 тис. 800 тонн і ця цифра подвоїться.

Нагадаємо, що на кінець листопада 2011 р., за даними Головного управління агропромислового розвитку Житомирської обласної держадміністрації, в області 63% озимих культур були у хорошому стані.

Із загальної посівної площі озимих культур на зерно під урожай 2011 року в 157 тис. га, зберігалося 63%, з них: 7-8% складали площі, які треба пересівати і 29%, - це площі з рідкісними посівами.