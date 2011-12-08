Мораторій на продаж землі планують продовжити до 2013 року - Калетник

14:05, 08 грудня 2011
Агро
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Мораторій на продаж земель сільського господарського призначення планується продовжити до 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики і земельних стосунків Григорій КАЛЕТНИК (фракція Партії регіонів).

Він зазначив, що в Комітеті допрацьований для розгляду в першому читанні проект закону "Про ринок землі".

За його словами, у законопроекті передбачено впровадження ринку землі з січня 2013 року. Він додав, що в законопроекті пропонується, щоб покупцями землі були тільки громадяни України і держава. "Держава виступає покупцем у статусі органів місцевого самоврядування і органів місцевої влади", - додав він.

Депутат сказав, що передбачається створення Державного земельного банку. Г. КАЛЕТНИК підкреслив, що в законопроекті передбачено, що одно особа може купити не більше 100 га землі.

Він також проінформував, що цим законопроектом пропонується обмежити оренду земель на території одного району і однієї області. За його словами, фізична або юридична особа зможе орендувати в районі не більше 6 тис. гектарів землі і в області - не більше 5% земель сільгосппризначення.

При цьому він додав, що ця особа має бути обов'язково зареєстрована за місцем розташування землі.

У той же час голова профільного комітету звернув увагу, що притому, що в законопроекті передбачено впровадження ринку землі з 2013 року, але вже з дати ухвалення закону землі несільскогосподарського призначення продаватимуться на аукціонах.

Г. КАЛЕТНИК висловив надію, що парламент до кінця сесії (поточна сесія закінчується в середині січня 2012 року - УНІАН) прийме цей законопроект в якості закону.

На уточнювальне питання журналістів, що буде в період з 1 січня 2012 року (з цієї дати закінчується мораторій на продаж землі сільгосппризначення - УНІАН) до дати підписання Президентом України ухваленого ВР закону, Г. КАЛЕТНИК відповів, що не буде нічого, тому що продаж землі сільгосппризначення буде неможливим, оскільки немає механізму продажу землі.

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