У Вінницькій області в листопаді найбільше подешевшали картопля та цукор

У Вінницькій області в листопаді 2011 р. щодо жовтня найбільше подешевшали картопля та цукор, подорожчали - яйця і молоко.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

На споживчому ринку області у листопаді щодо жовтня 2011 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,1%. Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 0,4%, в т.ч. алкогольні напої - на 0,7%.

Найбільше (на 18,5%) подорожчали яйця, на 6,5% - молоко, на 4,6% - сало та інші тваринні жири, на 3,7% - олія, на 2,6% - сир, на 1,8% - кондитерські вироби з борошна.

Водночас, цукор подешевшав на 4,7%, рис - на 4,6%, олія соняшникова - на 2,0%, свинина та свіжа, охолоджена і заморожена риба - на 1,1%, макаронні вироби - на 1% . Овочі загалом подешевшали на 1,7%, серед них капуста, морква, буряк, цибуля та гриби - на 6,1%. Крім цього, картопля стала дешевшою на 4,6%.

Фрукти в листопаді знизилися в ціні на 3,6%, у тому числі цитрусові - на 9,3%. При цьому банани подорожчали на 4,1%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію газ та інші види палива знизилися на 1,7%, при цьому вартість одного балону скрапленого газу для побутових потреб населення знизилася на 34,3%. Водночас, фактична плата за житло в студентських гуртожитках підвищилася на 14,7%.

У сфері транспорту відбулося зростання цін на 0,2%, при цьому бензин подорожчав на 0,1%, вартість перевезень автодорожнім пасажирським транспортом зросла на 0,5%.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін у Вінницькій області у листопаді до жовтня 2011 р. склав 100,1%, з початку року - 104,4%.