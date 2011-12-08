Україна зацікавлена в поставках зерна до Лівану - Азаров

Бейрут. Україна зацікавлена в укладенні довгострокових контрактів на поставки зерна до Ліванської Республіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на прес-конференції за підсумками зустрічі з прем`єр-міністром Лівану Наджибом МІКАТІ.

Зокрема, прем`єр відзначив важливість для України участі в будівництві зернового терміналу в ліванському місті Тріполі. За словами М.АЗАРОВА, це буде великий зерновий термінал, який здатний прийняти до 150 тис. тонн зерна на добу. «Природно, будівництво такого терміналу має здійснюватися на основі довгострокового гарантованого контракту», - сказав М.АЗАРОВ.

Крім того, прес-секретар прем`єр-міністра Віталій ЛУК’ЯНЕНКО повідомив журналістам, що під час зустрічі з представниками ліванського бізнесу також обговорювалося питання будівництва такого терміналу.

«Ми готові гарантувати поставки зерна на тривалу перспективу сьогодні завдяки створенню державного зернотрейдера. Ми можемо забезпечити гарантований обсяг поставок», - навів слова М.АЗАРОВА В.ЛУК’ЯНЕНКО. Він зазначив, що в разі реалізації цього проекту Ліван фактично буде перевалочним центром зерноторгівлі для країн Близького Сходу.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2010 р. на той час міністр економіки Василь ЦУШКО заявив, що Україна планує в 2011 році експортувати до Лівану 100 тис. тонн продовольчої пшениці. При цьому він зазначив, що експорт зерна планується незалежно від можливого його продовження наступного року.