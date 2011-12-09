Янукович: введення земельного ринку утвердить эфективного господаря на землі

Введення повноцінного земельного ринку послужить утвердженню на землі реального і ефективного господаря.

Про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час виступу на Міжнародній інвестиційній конференції у Києві, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

"Земельна реформа повинна відкрити шлях до модернізації виробництва, що, у свою чергу, повною мірою розкриє потенціал аграрного сектора економіки України і дозволить нашій державі грати визначальну роль у вирішенні глобального питання забезпечення продовольством населення", - підкреслив він.

В. ЯНУКОВИЧ висловив переконання, що ринок земель сільгосппризначення також дасть можливість задіювати на повну потужність механізм іпотечного кредитування - він дозволить залучати довгострокові кошти для фінансування впровадження у виробництво нових технологій створення на селі нових робочих місць.

"Це той шлях, який дозволяє використовувати наші традиційні конкурентні переваги на новітніх інноваційних принципах, модернізувати нашу економіку, збільшувати об'єми ВВП", - підкреслив В. ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Верховна Рада України скерувала на повторне перше читання урядовий законопроект про ринок земель.

Було прийнято рішення, щоб робоча група доопрацювала урядовий законопроект для його повторного розгляду в першому читанні на засіданні парламенту.

Сьогодні, 9 грудня, ВР почала розгляд законопроекту про ринок землі.