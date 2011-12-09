ВР прийняла у першому читанні проект закону «Про ринок земель»

Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект закону "Про ринок земель".

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 245 з 290 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Цим законом мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення передбачено продовжити до 2013 року.

Голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики і земельних стосунків Григорій КАЛЕТНИК (фракція Партії регіонів) зазначив, що в законопроекті пропонується, щоб покупцями землі були тільки громадяни України і держава. За його словами, земельні ділянки сільськогосподарського призначення, придатні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, можуть придбавати у власність за цивільно-правовими договорами тільки:

громадяни України;

держава в особі державного земельного банку, відповідних органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

територіальна громада села, селища, міста в особі сільських, селищних, міських рад.

Він зазначив, що молоді фахівці, фермерські господарства отримуватимуть землю за спеціальною пільговою процедурою.

Г. КАЛЕТНИК підкреслив, що законопроектом передбачено, що одна особа може купити не більше 100 га землі.

Він також проінформував, що цим законопроектом передбачено обмежити оренду земель на території одного району і однієї області. За його словами, фізична або юридична особа зможе орендувати в районі не більше 6 тис. гектарів землі і в області - не більше 5% земель сільгосппризначення.

При цьому він додав, що ця особа має бути обов'язково зареєстрована за місцем розташування землі. Він зазначив, що це дасть можливість для збільшення щорічних надходжень до місцевих бюджетів на суму 4 мільярди гривень.

Цей законопроект визначає правові і економічні принципи організації і функціонування ринку земель, а також порядок проведення земельних торгів.

Іноземці, особи без громадянства, юридичні особи не можуть придбавати у власність землі сільськогосподарського призначення за цивільно-правовими договорами.

Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності (права оренди), не наданих в користування, на яких відсутні господарські будівлі і споруди та інші об'єкти нерухомого майна здійснюється на конкурентних основах (аукціонах), окрім випадків, визначених Земельним кодексом України.

Стартова ціна продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності (права оренди) не може бути нижчою від її вартості, визначеної на підставі експертної грошової оцінки, яка проводиться за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Ціна продажу земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності не може бути нижчої від її експертної грошової оцінки, встановленої на час продажу відповідно до закону.

Забороняється здійснювати зміну цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів які були придбані із земель державної і комунальної власності упродовж 10 років з дня укладення договору відчуження.