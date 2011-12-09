Наступного року спростять схему держпідтримки сільгоспвиробників

Наступного року буде спрощено схему державної підтримки сільгоспвиробників. Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК вчора, 8 грудня, на III Міжнародній конференції «Ведення агробізнесу в Україні: перспективи 2012 року».

М.ПРИСЯЖНЮК відзначив, що наступного року держава спрямує свої зусилля на розвиток фермерських і особистих господарств. «Ми паралельно підтримуватимемо і сімейні ферми, і фермерство, і індустріальне виробництво. За бажанням наростити обсяги валової продукції ми не маємо забувати про наш головний ресурс - сільську громаду», - відзначив міністр.

М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що наступного року міністерство запропонує новий підхід до ефективного використання коштів держпідтримки сільгоспвиробників. «За цим підходом на одну бюджетну гривню ми маємо одержати 4 грн. залучених інвестицій. Таким чином, буде спрощено бюрократичні схеми і стимулюватимуться залучення інвестицій», - поінформував міністр.

Зазначається, що пріоритетним завданням для міністерства наступного року стане збільшення інвестиційної привабливості українського агросектору і закріплення і посилення позицій України на зовнішніх продовольчих ринках, причому як на традиційних ринках Євросоюзу, так і тих країн, населення яких швидко зростає, - країн Африки і Азії.