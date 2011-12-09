ВР не підтримала продовження мораторію на продаж с/г земель до 2013 року

Верховна Рада не підтримала законопроект «Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу 10 «Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо терміну на продаж земельних ділянок».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 32 народних депутати.

Даним законопроектом пропонувалося продовжити мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР прийняла в першому читанні проект закону «Про ринок земель». Ним передбачено продовжити до 2013 року мораторій на продаж земель сільського господарського призначення.