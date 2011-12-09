Уряд Білорусі регулюватиме ціни на соціально значущі товари

Мінськ . Уряд Республіки Білорусь розширив перелік соціально значущих товарів (робіт, послуг), ціни (тарифи) на які регулюються міністерством економіки, а також облвиконкомами і Мінським міськвиконкомом, повідомляє прес-служба Ради Міністрів Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, відповідне рішення міститься в поставі Радміну Білорусі від 7 грудня 2011 року №1655.

Згідно з документом, перелік соціально значущих товарів доповнено за рахунок таких позицій, як варені ковбаси, сосиски, пельмені, субпродукти, фарши, сирі, риба, сіль, вівсяні пластівці, кава, чай, також деякі види дитячого харчування. Всього до цього переліку, ціни на які регулює Мінекономіки, увійшло 27 товарних позицій.

«Раніше до переліку входило 14 позицій: це хліб, м`ясо (яловичина, свинина), молоко, сухі молочні суміші та м`ясні консерви для дитячого харчування, цукор-пісок, борошно пшеничне, крупи, макаронні вироби, м`ясо птиці, яйце куряче, коров`яче вершкове масло, соняшникова і ріпакова олія, овочеві, фруктово-ягідні, плодоовочеві консерви і соки для дитячого харчування», - пояснили в білоруському уряді.

У прес-службі відзначили, що регулювання державою цін на ці товари зберігається. Також у цьому переліку є послуги дитячих оздоровчих таборів.

Крім того, розширено перелік соціально значущих товарів (робіт, послуг), ціни (тарифи) на які регулюються облвиконкомами і Мінським міськвиконкомом. До нього увійшли такі нові позиції, як панчішно-шкарпеткові вироби і мило.

Раніше регулювання здійснювалося тільки щодо цих товарів для дітей. Розширено перелік і за рахунок інших дитячих товарів, зокрема, це ліжка, візки, дитячі ковдри.

Тепер регулюватимуться і ціни на послуги з ремонту взуття. Раніше до переліку соціально значущих послуг входили ритуальні (в межах мінімуму похоронного ритуалу), послуги загальних відділень бань (за винятком розрядів першого, вищого і "люкс"), а також соціальні, такі, що надаються державними установами соціального обслуговування системи органів з праці, зайнятості та соціальному захисту. На них регулювання цін також збережене.

Довідка УНІАН. Постанова Ради міністрів від 7 грудня 2011 року №1655 вносить зміни до постанови від 14 квітня 2011 року №495 «Про затвердження переліків товарів (робіт, послуг), ціни (тарифи) на які регулюються Міністерством економіки, Міністерством охорони здоров`я, облвиконкомами і Мінським міськвиконкомом, і визнання такими, що втратили силу, деяких постанов Ради міністрів Республіки Білорусь».