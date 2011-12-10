Україна цього маркетингового року планує експортувати 27 млн.тонн зерна - Присяжнюк

Міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК заявляє, що Україна нинішнього маркетингового року Україна планує експортувати 27 млн. тонн зерна.

Про це міністр повідомив в ефірі телеканалу «Інтер».

«Нинішнього маркетингового році ми плануємо експортувати 27 мільйонів тонн зерна», - сказав міністр.

За його словами, «одна тонна коштує 300 доларів, а це - 8,5 млрд.дол.». Він наголосив, що «це добрий бізнес для країни-надходження валютного балансу».

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінагропрод прогнозував експорт зерна в 2011-2012 МР на рівні 26-27 млн. тонн.

За даними Мінагропроду, на 1 грудня експорт зерна становив 6,919 млн. тонн, з них пшениці — 2,146 млн. тонн, зокрема продовольчої 1,107 млн. тонн і фуражної 1,04 млн. тонн, ячменю — 1,837 млн. тонн і кукурудзи — 2,856 млн. тонн. «Причому за листопад ми змогли вперше пройти двохмільйонний рубіж і експортувати 2,15 млн. тонн, з початку маркетингового року це найкращий показник», - повідомляв 5 грудня директор департаменту економічного розвитку й аграрного ринку Мінагропроду Сергій КВАША.