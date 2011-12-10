ВР може затягнути ухвалення закону про ринок землі до передвиборної кампанії - Присяжнюк
14:25, 10 грудня 2011Агро
0
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК побоюється, що ухвалення закону про ринок землі може бути затягнуте до початку передвиборної кампанії.
Таку думку міністр висловив в ефірі телеканалу «Інтер».
М.ПРИСЯЖНЮК сказав: «Чого я побоююся? Щоб ми не затягнули ухвалення закону в другому читанні до початку передвиборних перегонів». «Це вже все - не те що заговорять, а затруть, замнуть і знищать», - додав він.
Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону «Про ринок земель».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter