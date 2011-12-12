USDA зменшив прогноз експорту українського зерна до 23,4 млн. тонн

Міністерство сільського господарства США (USDA) у своєму грудневому звіті, який вийшов 9 грудня, зменшило прогноз експорту українського зерна до 23,4 млн. тонн, при цьому зменшивши прогноз експорту пшениці з України з 8 до 7 млн. тонн, залишивши без зміни експорт української кукурудзи (12 млн. тонн) і ячменю (4,4 млн. тонн).

Про це сказано у повідомленні Української аграрної конфедерації.

За даними УАК, цифри USDA щодо українського експорту пшениці в тих реаліях на світових ринках, у яких він зараз здійснюється, можна швидше за все розцінювати як наші потенційні ресурсні можливості. "Виходячи з темпів її фактичного експорту за останні місяці (жовтень - 250 тис. тонн, листопад - 380 тис. тонн, перша декада грудня - 200 тис. тонн), вони майже удвічі відстають від темпів, які можуть забезпечити зазначений показник (7 млн. тонн) у маркетинговому році. І передумов для активізації експортних продажів практично не видно. Мало того, по тому ж грудневому звіту USDA кінцеві світові запаси пшениці у 2011/12 маркетинговому році збільшені майже на 6 млн. тонн, до рекордної за останні 5 років позначки - 208,5 млн. тонн", - сказано у коментарі УАК.

На думку експертів УАК, темпи нашого експорту кукурудзи поки досить оптимістичні, вони в останні місяці удвічі перевищують ті показники, які можуть забезпечити експорт кукурудзи з України в поточному маркетинговому році в об'ємі 12 млн. тонн. "І ресурси для цього у нас є. Хоча, як і по пшениці, USDA збільшив кінцеві світові запаси кукурудзи у 2011/12 мр на 5,6 млн. тонн проти свого попереднього прогнозу", - зазначають експерти.

Повідомляють, що експорт ячменю з України "застиг" на позначці 1,8 млн. тонн (у листопаді - всього 16 тис. тонн, у першій декаді грудня - 15 тис. тонн), і "надійно закритий експортним митом". Але і після його відміни з 1 січня 2012 року в Україні навряд знайдуться вільні мобільні ресурси цієї культури для забезпечення її експорту в "наміченому" USDA об'ємі.

На 1 листопада 2011 р., за даними Держстату України, товарні запаси ячменю складали всього 3 млн. тонн, у тому числі у сільгоспвиробників - 2 млн. тонн.