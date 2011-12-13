На Херсонщині засудили голову селищної ради за незаконний демонтаж зрошувальної системи

Чаплинським районним судом Херсонської області до 7 років позбавлення волі засуджено голову Чаплинської селищної ради за незаконний демонтаж зрошувальної системи.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, посадовцю інкримінувалося скоєння злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення чужого майна, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України,

У ході розслідування справи, порушеної у травні 2010 року слідчим відділом УСБУ в Херсонській області, встановлено, що посадовець організував демонтаж 370 залізобетонних плит меліоративних каналів, які перебували на балансі органу місцевого самоврядування, і намагався реалізувати їх комерційній структурі з Криму.

Вартість відчужених конструкцій становила 680 тисяч гривень. Разом з тим, обсяги завданих збитків значно перевищують зазначену суму. Вилучення канальних плит призвело до фактичного руйнування понад тисячі погонних метрів зрошувальних магістралей, внаслідок чого 767 га сільгоспугідь залишилися без поливу і перейшли до малопродуктивної категорії богарних земель.