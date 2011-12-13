Мінагропрод збільшив прогноз пересівання озимих культур на 20-50% - до 2,4-3 млн. га

Міністерство аграрної політики і продовольства України збільшило прогноз щодо площі пересівання озимих культур на 20-50% - до 2,4-3 млн. га.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК сьогодні на прес-конференції.

«Ми бачимо, що нам необхідно буде пересівати десь 2,4-3 млн. га», - сказав він.

За словами міністра, вже відпрацьовуються заходи щодо пересівання озимих, зокрема, з ученими відпрацьовується структура пересівання, також відпрацьовуються можливі механізми здешевлення добрив і паливно-мастильних матеріалів. Окрім того, підготовлена постанова Кабінету міністрів про виділення додаткових коштів для резерву додаткових обсягів насіння, необхідного для пересівання. Міністр уточнив, що постановою планується на ці цілі додатково направити 20 млн. грн.

Щодо структури пересівання М.ПРИСЯЖНЮК заявив, що на сьогодні вона ще відпрацьовується з ученими, однак, найімовірніше, пересівання здійснюватиметься соєю, кукурудзою і ячменем, площі під соняшником розширятися не будуть.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство аграрної політики і продовольства України очікує у 2012 році на пересівання озимих зернових культур на площі 2,3 млн. га - близько 20%.