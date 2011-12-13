З початку маркетингового року Україна поставила на зовнішні ринки 7,9 млн. тонн зерна

Станом на сьогоднішній день, з початку поточного маркетингового року Україна поставила на зовнішні ринки 7,9 млн. тонн зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

В цілому він прогнозує експорт зерна у поточному маркетинговому році в обсягу 25-27 млн. тонн.

«Ми прогнозуємо експорт зерна в обсягу 25-27 млн. тонн. Але ринок поки що не активний», - сказав міністр.

При цьому він відзначив, що запасів продовольчого зерна в Україні достатньо, навіть враховуючи невтішний стан озимих зернових культур.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, цього року Україна зібрала 22,5 млн. тонн пшениці, з яких 60% - продовольче зерно при потребі внутрішнього ринку в 5,5 млн. тонн. Міністр уточнив, що на сьогоднішній день експорт пшениці становить 1,5 млн. тонн.

«Запас продовольчого зерна пшениці у нас достатній. І у нас є угода, підписана із зернотрейдерами, ми разом моніторимо і зовнішній експорт, і внутрішню продовольчу безпеку. Сьогодні ми не бачимо жодних загроз для внутрішньої продовольчої безпеки в продовольчому зерні", - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінагропрод прогнозував експорт зерна в 2011-2012 МР на рівні 26-27 млн. тонн.

За даними Мінагропроду, на 1 грудня експорт зерна становив 6,919 млн. тонн, із них пшениці - 2,146 млн. тонн, зокрема продовольчої - 1,107 млн. тонн і фуражної - 1,04 млн. тонн, ячменю - 1,837 млн. тонн і кукурудзи - 2,856 млн. тонн.