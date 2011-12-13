Азаров «відмовився від ковбаси та сосисок», перейшов на натуральні продукти

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що "відмовився від ковбаси і сосисок" та перейшов на натуральні продукти.

Про це він заявив сьогодні журналістам на брифінгу після відвідування ДП "Укрметртестстандарт".

Відповідаючи на питання журналістів про те, як він визначає якість товарів, які купує, і де він їх купує, М.АЗАРОВ сказав: "А ніяк я не визначаю, на превеликий жаль. Там само купую, де і ви купуєте. Це ті ж ринки, ті ж магазини, і до певного часу я сподівався, що усе це якісне".

При цьому він підкреслив, що аналіз товарів, які продають в Україні, показав, що більшість товарів абсолютно не відповідають стандартам якості. "На превеликий жаль, я взагалі відмовився від ковбаси, від сосисок і перейшов тільки на натуральні продукти. Хоча і в натуральних продуктах може бути усе, що завгодно. Отже, разом з вами ми боротимемося за якість продуктів", - сказав М.АЗАРОВ.