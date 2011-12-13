Присяжнюк виступає за відновлення механізму зернових розписок

Міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК виступає за відновлення дії механізму зернових розписок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Ми повинні на початку 2012 року відпрацювати механізм зернових розписок, який би дозволив фінансувати агросектор шляхом форвардних закупівель", - сказав міністр, зазначивши, що це світовий досвід, і в Україні такий механізм діяв до 2010 року.

"Я переконаний, що ми повинні його впровадити в економіку агросектора", - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.