Втрати аграріїв від загибелі озимих культур становлять близько 3,8 млрд. грн. - УКАБ

Експерти Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) оцінюють втрати, яких зазнали аграрії від загибелі посівів озимої пшениці, ячменю і ріпаку, на рівні 3,8 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

Зазначається, що при розрахунках враховувалася вартість підготовки грунту (культивація, передпосівна обробка), посів із вартістю насіння і перше внесення засобів захисту рослин. Вартість мінеральних добрив не враховувалася, оскільки живильні речовини з грунту можуть бути використані культурами, які будуть посіяні на цих площах.

За даними УКАБ, озимі культури можуть бути втрачені на близько 40% площ посівів. Частина посівів не зійшла, а деякі посіви у поганому стані у зв`язку з недостатньою кількістю опадів цієї осені. «Загрози для продовольчої безпеки України ця ситуація не несе, враховуючи очікувані значні перехідні запаси зернових. Проте компанії перебувають у складній ситуації, оскільки вони зазнали витрат на посів озимих культур, а зараз необхідно думати про пересівання і закладати до бюджетів необхідні кошти. Так, втрати на 1 га пшениці або ячменю, які не дали нормальних сходів, становили 1050 грн., ріпаку - 1200 грн. З огляду на те, що експорт зернових не дуже активний, компанії з диверсифікованим виробництвом мають кращу ситуацію», - відзначила експерт аграрних ринків (УКАБ) Ірина КУЛИК.

Нагадаємо, що за даними МінАП, озимою пшеницею засіяно 6,5 млн. га, ячменем - 1,2 млн. га, житом - 0,3 млн. га і озимим ріпаком - 0,9 млн. га.