Україна зібрала майже 58 млн. тонн зерна

За даними на 13 грудня 2011 року, аграрії зібрали зернові культури з 15,3 млн. га, що становить 99% від прогнозу, намолочено 57,951 млн. тонн зерна (у бункерній вазі), що на 16,466 млн. тонн більше аналогічного показника минулого року.

Такі дані УНІАН надали в Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

Зокрема пшеницю зібрано з 6,7 млн. га (100% площ) і намолочено 23,18 млн. тонн, що на 5,286 млн. тонн більше 2010 р.

Ячменю намолочено з 3,7 млн. га (100%), зібрано 9,477 млн. тонн, що на 0,241 млн. тонн більше 2010 р.

Жито зібрано з 0,28 млн. га (100%), намолочено 0,604 млн. тонн, що на 0,093 млн. тонн більше 2010 р.

Кукурудзу зібрано з 3,5 млн. га (98%), намолочено 22,344 млн. тонн, що на 10,293 млн. тонн більше 2010 р.