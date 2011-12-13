Україна експортувала 7,5 млн. тонн зерна - на 1,8 млн. тонн більше тогорічного

Україна з початку маркетингового року (МР, 1 липня 2011 р. - 30 червня 2012 р.) експортувала 7,523 млн. тонн зерна, що на 1,8 млн. тонн більше, ніж за аналогічний період 2010-2011 МР.

Такі дані УНІАН надали в Міністерстві аграрної політики і продовольства України.

Зокрема, на зовнішні ринки було поставлено 2,23 млн. тонн пшениці (на 0,041 млн. тонн менше минулого МР), зокрема 1,136 млн. тонн (на 0,758 млн. тонн менше) продовольчої і 1,095 млн. тонн (на 0,717 млн. тонн більше) фуражної, ячменю — 1,869 млн. тонн (на 0,48 млн. тонн менше), жита — 0,006 млн. тонн (на 0,033 млн. тонн менше), і кукурудзи - 3,342 млн. тонн ( на 2,354 млн. тонн більше).

Крім того, експорт ріпаку становив 0,771 млн. тонн, що на 0,427 млн. тонн менше проти минулого року.

Також повідомляється, що на 9 грудня п.р. у портах і припортових елеваторах було в наявності 1,065 млн. тонн зерна, зокрема 0,311 млн. тонн пшениці, 0,158 млн. тонн ячменю, 0,589 млн. тонн кукурудзи і 0,008 млн. тонн інших зернових. Завантажено на кораблі 0,394 млн. тонн, зокрема 0,129 млн. тонн пшениці і 0,264 млн. тонн кукурудзи.