У 2010-2011 рр. кількість овочесховищ в Україні збільшилася втричі - Присяжнюк

У 2010-2011 рр. кількість овочесховищ в Україні збільшилася втричі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства України з посиланням на слова міністра аграрної політики та продовольства Миколи ПРИСЯЖНЮКА.

«Два роки тому ми ініціювали розвиток логістики, будівництво овочесховищ і оптових ринків. На сьогодні ми маємо динамічне зростання в цих напрямках. Протягом 2010-2011 років в Україні було побудовано овочесховищ втричі більше, ніж було до цього. Може, це не повністю покриває потребу, але я переконаний, що в подальші роки ця робота буде ще ефективніша», - підкреслив М.ПРИСЯЖНЮК.

Він зазначив, що український сільгоспвиробник здатний виростити ту кількість овочів і фруктів, які необхідні для споживача всередині країни, але через відсутність логістики й складів зберігання раніше втрачалося до 40% овочів і фруктів. «Сільгоспвиробники вирощували продукти, а без ринків збуту їх урожаї згнивали на городі або згодовувалися худобі. Сільгоспвиробник не одержував прибуток, а споживач - національний якісний продукт», - зазначив міністр. За словами голови Мінагрополітики, ініційована урядом програма розвитку логістики й овочесховищ дозволить ліквідувати ці недоліки й Україна стане менше імпортозалежною в різних сегментах продуктів харчування, в тому числі й фруктово-овочевому.

«Експорт овочів і фруктів уже зріс утричі. Вже вітчизняні аграрії експортують картоплю, наші яблука конкурують із польськими на ринках Російської Федерації. Тобто ми поступово й упевнено завойовуємо зовнішні ринки і відвойовуємо внутрішні, позбавляючись від імпортозалежності», - повідомив голова Мінагрополітики.