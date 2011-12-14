В Україні зростає кількість псевдоорганічної продукції

Федерація органічного руху стурбована зростанням кількості псевдоорганічної продукції на ринку України.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова правління федерації органічного руху Євген МИЛОВАНОВ.

«Оскільки попит почав зростати... в Україні, в першу чергу в Києві, почали з`являтися псевдоорганічні продукти», - повідомив Є.МИЛОВАНОВ.

Він зазначив, що в умовах відсутності законодавства про органічне виробництво, все більше виробників починають називати свою продукцію «органічна», або «біо», або «еко», при цьому деякі з них не пройшли органічну сертифікацію й не мають необхідних сертифікатів. Саме «така нечесна практика підриває довіру споживачів до справжніх органічних виробників і органічної продукції загалом», - зазначив Є.МИЛОВАНОВ. За його словами, псевдоорганічна продукція з`явилася в чаї, молочному сегменті та іншій тваринницькій продукції.

При цьому він зазначив, що іноді така продукція коштує дорожче сертифікованої органічної. «Як не дивно, я сьогодні купив псевдомолоко в два рази дорожче, ніж сертифіковане органічне молоко», - повідомив Є.МИЛОВАНОВ.

«В Україні діє 15 уповноважених сертифікуючих органів, зокрема 1 український і 14 представництв різних європейських. Ці сертифікуючі органи підтверджують, що ті або інші продукти сертифіковані. Для того, щоб продукт називався органічним, він повинен бути сертифікований відповідно до європейських стандартів», - повідомив Є.МИЛОВАНОВ.

Він зазначив, що якщо споживач бачить якийсь логотип органічної продукції, він може в магазині попросити копію відповідного сертифікату, а також зайти на сайт відповідного сертифікуючого органу або зв`язатися з ним по телефону й запитати про те, чи дійсно сертифікований виробник і його виробництво чи ні.

При цьому він підкреслив, що в Україні зростає попит на органічні продукти і виробники такої продукції прагнуть його задовольнити.