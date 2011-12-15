Рятувальники попереджають про паводки та затоплення сільгоспугідь в Закарпатті

У Закарпатській області рятувальники попереджають про сильні осідання впродовж трьох найближчих діб і формування високого паводку та затоплення сільськогосподарських угідь.

Про це сьогодні кореспондента УНІАН повідомили в Центрі пропаганди Управління МНС в Закарпатській області.

Як сказано у повідомленні, за даними Закарпатського гідрометцентру, впродовж трьох діб - 15-17 грудня - по усій території області очікують сильні дощі часом з перервами. На річках краю на 2-3 метри підвищиться рівень води з виходом її на пойму.

За даними Центру пропаганди, у нижніх течіях річки Боржава рівень води досяг максимального: вже зафіксовано підвищення на 1,65-3,04 метра над нульовою позначкою.

Також нині сформувався максимальний рівень води на річці Латориця.

З причини формування високого паводку, за даними Центру пропаганди, прогнозується підтоплення сільськогосподарських угідь сіл Заріччя, Кам’янське і Великі Ком’яти в Іршавському районі.