«Миронівський хлібопродукт» збільшив виробництво зернових та олійних на 88%

ВАТ "Миронівський хлібопродукт" (МХП), одна з найбільших агровиробничих компаній України, у 2011 році збільшило виробництво зернових і олійних культур на 88% проти минулого року - до 1,7 млн. тонн (у 2010 р. - 913 тис. тонн).

Про це повідомив сьогодні, 15 грудня, на зустрічі з журналістами перший заступник глави правління компанії Юрій МЕЛЬНИК.

За даними прес-служби компанії, у 2011 році вона перевиконала раніше заявлені виробничі плани на рівні 1,5 млн. тонн.

"Ми озвучували цифру близько 1,5 млн. тонн зернових і олійних культур, те, що мало надійти на елеватори, ми можемо сьогодні сказати, що цієї цифри ми сьогодні досягли", - повідомив Ю.МЕЛЬНИК. Зокрема, кукурудзи зібрано 1,06 млн. тонн (в обліковій вазі), пшениці - 0,264 млн. тонн, соняшнику - 0,076 млн. тонн, сої - 0,021 млн. тонн, ячменю - 0,037 млн. тонн і рапсу - 0,025 млн. тонн.

"Компанія, як і планувала, обробила увесь свій земельний банк, який в цілому по усіх підприємствах складає близько 280 тис. га, але по рослинницьких підприємствах - близько 250 тис. га", - повідомив Ю.МЕЛЬНИК. За його даними, кукурудза займала в структурі посівів близько 43%, що складає майже 108 тис. га, пшениця - майже 21% або 52 тис. га, соняшник - 10% або майже 27 тис. га. "Четверта культура - соя, вона для нас стає пріоритетною культурою і ми за рік посівні площі сої збільшили в 5 разів, з 2,2 тис. га до 11 тис. га. Плани на 2012 рік - нарощування посівів сортової сої до 18-19 тис. га", - повідомив Ю.МЕЛЬНИК. Площі під ячменем виросли з 2,8 тис. га до 9,3 тис. га, це майже 4%, під рапсом удвічі - до 9,2 тис. га.

Ю.МЕЛЬНИК зазначив, що в поточному році усі культури прибуткові. Значна частина урожаю буде спрямована на внутрішнє використання, проте третину урожаю продадуть. Він повідомив, що компанія планує реалізувати 0,58 млн. тонн на суму 1,2 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Компанія "Миронівський хлібопродукт" - один з найбільших виробників курятини.

Основні напрямки діяльності групи - птахівництво і суміжні виробництва (виробництво охолодженої курятини, готових заморожених продуктів, соняшникової олії); рослинництво (вирощування кукурудзи, соняшнику, пшениці і рапсу); інша сільськогосподарська діяльність (виробництво свіжої яловичини преміум-класу, фуа-гра, ковбасних виробів і копченини, фруктів).

Продукція "Миронівського хлібопродукту" виробляється під ТМ "Наша Ряба", "Легко!", "Дружба народів", "Бащинський", "Європродукт", "Сертифікований Ангус", "Фуа Гра".

Близько 65% акцій МХП належать Юрієві КОСЮКУ, інші 35% - у вільному обігу на Лондонській фондовій біржі.