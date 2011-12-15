На Київщині відкрито найбільше овоче- та фруктосховище в Європі

У селі Мартусівка Бориспільськог району Київської області відкрито найбільше овоче- та фруктосховище в Європі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської облдержадміністрації, у відкритті овочесховища взяли участь міністр аграрної політики та продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК та голова обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК.

Гості перевірили готовність об’єкту до роботи, поспілкувалися з керівництвом комплексу та працівниками потужного овоче- та фруктосховища.

«Завдяки втіленню президентської програми економічних реформ та привабливому інвестиційному клімату на Київщині, ТОВ «Фактор Консалтс» здійснило будівництво першої черги сучасного овоче- та фруктосховища на Київщині. Це уже шосте нове овочесховище, збудоване на території області за останній рік. Новий холодильний комплекс за об`ємом одночасного зберігання - найбільший в Україні та Європі. Загальна місткість одночасного зберігання продуктів - 55 185 тонн», - сказано у повідомленні.

Будівля овочесховища з вбудованими адміністративно-побутовими приміщеннями, трансформаторними підстанціями представляє собою одноповерхову споруду з габаритними розмірами приблизно 200 на 200 метрів. Продукти зберігатимуться в 56-ти камерах з індивідуальними умовами зберігання для кожного. Вже зараз до овочесховища на зберігання завезена морква, вирощена в області.

Зберігання овочів та фруктів у новому овочесховищі базується на голландських технологіях, включаючи використання регульованого газового середовища, що дає можливість тривалий час зберігати овочі - аж до майбутнього врожаю.

«Лише за останній рік на Київщині введено в експлуатацію 6 нових овочесховищ та відремонтовано 15, що дає змогу зберігати 150 тисяч тонн сільгосппродукції. А це вдвічі більше, ніж ще півтора роки тому. Сьогодні на Бориспільщині відкрито найбільший в Європі холодильний комплекс. Це результат плідної спільної роботи влади та бізнесу. Створені такі умови, що інвестори вірять у свій розвиток та перспективу свого бізнесу на Україні», - зазначив А.ПРИСЯЖНЮК.

Вартість інвестицій у проект без урахування оборотних коштів становить близько 45 млн. дол. США. На підприємстві одночасно працюватиме до 100 працівників в сезон та до 50 осіб у міжсезоння. За останні два роки підприємства групи холдингової компанії БФ «Групп» інвестували у проект більш як 2 млрд. грн. та створили понад 500 робочих місць. Наступного року планується спорудження другої черги овочесховища об`ємом одночасного зберігання майже70 тис. тонн.

Загалом на Київщині цього року залучено понад 780 млн. доларів США для реалізації господарських та соціальних проектів, наголосили у КОДА.