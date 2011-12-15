Суд дозволив продавати алкоголь та цигарки в Черкасах у нічний час

Соснівський районний суд Черкас задовольнив позов кількох підприємців – власників супермаркетів міста - і скасував один із пунктів рішення Черкаської міськради про обмеження продажу алкоголю та цигарок, зокрема про заборону реалізації цих товарів в нічний час.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, постанова суду ще не набрала законної сили і оскаржуватиметься мерією в Київському апеляційному адміністративному суді. Тому до прийняття остаточного рішення суду – у Черкасах продовжує діяти заборона продажу алкоголю та тютюну в нічний час.

Як розповіла кореспонденту УНІАН начальник відділу судового супроводу Черкаського супроводу Вікторія ГОРШАНОВА, мерія не погоджується з аргументами суду, викладеними в постанові, тому готується апеляційна скарга на рішення суду.

На думку В.ГОРШАНОВОЇ, розгляд цієї справи, швидше за все, дійде до Вищого адміністративного суду України, який і визначить практику щодо цієї категорії справ по всій країні.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня Черкаська міськрада прийняла постанову якою заборонила продаж алкоголю і тютюну з 22.00 до 8.00: в закладах торгівлі, на території парків, скверів, на території пляжів та у закладах, де надаються платні послуги доступу до мережі Інтернет. Також заборонено торгувати пивом (крім пива у пластиковій тарі), алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами у радіусі 200 м від місця проведення масових заходів. Крім того, з 1 січня 2012 року буде заборонено продаж тютюну та алкоголю, крім безалкогольного пива, у МАФ – тимчасових спорудах загальною площею менше 30 кв. метрів.

На думку начальника відділу судового супроводу Черкаського міськвиконкому В.ГОРШАНОВОЇ, рішення міськради прийнято відповідно до норм законодавства, з метою впорядкування у Черкасах роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами. При цьому режим роботи закладів торгівлі не був обмежений, адже вони мають широкий асортимент продукції, яку можуть реалізувати цілодобово.