В Індії вже 150 осіб загинуло від отруєння підробленим алкоголем

За останніми даними, вже 150 осіб загинуло від отруєння підробленим алкоголем на сході Індії. Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», близько 350 людей госпіталізовано. Трагедія сталася в одному із сіл неподалік Калькутти. Більшість загиблих – селяни, чорнороби і рикші. Поліція заарештувала 10 осіб, яких підозрюють у виробництві і продажу підробленого алкоголю.

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