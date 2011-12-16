В Індії вже 150 осіб загинуло від отруєння підробленим алкоголем

10:12, 16 грудня 2011
Агро
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За останніми даними, вже 150 осіб загинуло від отруєння підробленим алкоголем на сході Індії.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», близько 350 людей госпіталізовано.

Трагедія сталася в одному із сіл неподалік Калькутти. Більшість загиблих – селяни, чорнороби і рикші.

Поліція заарештувала 10 осіб, яких підозрюють у виробництві і продажу підробленого алкоголю.

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