В Індії вже 150 осіб загинуло від отруєння підробленим алкоголем
10:12, 16 грудня 2011Агро
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За останніми даними, вже 150 осіб загинуло від отруєння підробленим алкоголем на сході Індії.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», близько 350 людей госпіталізовано.
Трагедія сталася в одному із сіл неподалік Калькутти. Більшість загиблих – селяни, чорнороби і рикші.
Поліція заарештувала 10 осіб, яких підозрюють у виробництві і продажу підробленого алкоголю.
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