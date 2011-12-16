«Хліб Інвестбуд» закупив для Аграрного фонду по форварду зерна на 1,55 млрд. грн.

ТОВ «Хліб Інвестбуд», що є торговим агентом Державної продовольчо-зернової корпорації Україні (ДПЗКУ), протягом програми форвардних закупівель для Аграрного фонду закупив 890 тис. тонн на 1,55 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії з посиланням на генерального директора компанії Роберта БРОВДІ.

За його словами, під час виконання програми в період з 18 березня по 10 червня 2011 року компанія підписала 1215 форвардних контрактів на поставку продовольчої пшениці, гречки та жита з авансовою оплатою аграріям 70% (понад 1 млрд. грн.) від вартості майбутнього врожаю.

«У результаті 890 тис. тонн зернових, передбачені форвардною програмою на загальну суму 1,55 млрд. грн., були поставлені і оплачені. На сьогодні повним ходом йде передача закупленого за форвардом зерна на баланс Аграрного фонду. Таким чином, форвардну програму можна вважати успішно завершеною», - повідомив Р.БРОВДІ.

Як зазначив гендиректор, в серпні-жовтні 2011 року ціни форвардних контрактів на продпшеницю 2-4 класів і жито «були на 100-170 грн. вище середньоринкових». «А по гречці, якщо брати, наприклад, вересень, форвардна ціна перевищувала ринкову на кілька сотень гривень. Виходячи зі сказаного, можна зробити висновок: форвардна програма виявилася корисною і вигідною для українських аграріїв", - резюмував він.

Довідка УНІАН. Форвардні закупівлі для Аграрного фонду з 18 березня 2011 здійснює ТОВ "Хліб Інвестбуд" - ДПЗКУ згідно з відповідним договором.

У цьому році фінансування форвардних закупівель здійснюється трьома траншами: перші 50% суми форвардного контракту виробник отримав відразу після його підписання перед посівною, 20% - перед жнивами, останні 30% - після збору врожаю і його постачання.

Компанія "Хліб Інвестбуд" є структурним підрозділом Державної продовольчо-зернової корпорації України, виступаючи головним контрагентом держави в операціях із зерновими культурами. Співзасновниками компанії є як держава, так і приватні інвестори.