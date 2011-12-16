Експерти негативно оцінюють наявну редакцію законопроекту "Про ринок землі".

Як передає кореспондент, про це було заявлено під час прес-конференції у п'ятницю в Києві.

Зокрема, експерти негативно оцінили законодавчу ініціативу зі створення земельного банку і повноважень, які надавали йому.

"Я дуже боюся створення земельного банку, тому що в законі, який я прочитав, я не зрозумів, як це працює" - сказав радник правління з питань сільського господарства банку Credit Agricole Вank Жан-Жак ЕРВЕ.

Президент Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Алекс ЛІССІТСА також вважає негативним можливе створення керівного органу на ринку землі в тому вигляді і з такими повноваженнями, як це прописано в законопроекті. "Ми створювали і Аграрний фонд, де він зараз? Ми створювали масу якихось аграрних підприємств, ми створювали якісь лізингові компанії, ми створювали усе, що можна. Куди наша держава входить, звідти фермер виходить", - сказав експерт.

З цього ж приводу глава представництва IFC в Україні Олена ВОЛОШИНА сказала: "IFC досить негативно ставиться до ідеї створення державного земельного банку. По-перше, тому що держава дійсно не є ефективним власником. Ми дуже слабо віримо в те, що державний банк буде ефективним сільгоспвиробником".

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону "Про ринок земель".