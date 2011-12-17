На завтра синоптики прогнозують дощі й незначне похолодання

На завтра в Україні синоптики прогнозують дощі й незначне похолодання.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 18 грудня буде хмарно з проясненнями. На Правобережжі вночі дощ з переходом в мокрий сніг (в Карпатах місцями сильні опади), вдень без істотних опадів. На решті території дощі, вночі та вранці місцями сильні. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, вночі в гірських районах та в Приазов`ї місцями 25-30 м/с. Температура вночі та вдень 1-6°, у західних областях близько 0°; в Криму вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 1-6° тепла.

У Києві хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 3-5° тепла.