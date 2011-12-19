«Молочний альянс» планує у жовтні 2012р. запустити завод дитячого харчування

Група компаній "Молочний альянс", один з найбільших виробників молочної продукції в Україні, планує у жовтні 2012 року запустити завод дитячого харчування на базі Яготинського маслозаводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в п'ятницю голова ради директорів АТ "Молочний альянс" Сергій ВОВЧЕНКО.

"Цього року ми вирішили піти в новий для нас ринок молочної продукції і почали будівництво заводу дитячого харчування. Це фактично буде цех Яготинського маслозаводу. У жовтні наступного року на прилавках магазинів повинна з'явитися наша продукція для дітей від 8 місяців до 3-х років", - повідомив С. ВОВЧЕНКО.

За його словами, заздалегідь інвестиції в завод оцінюють у 160 млн. грн. і 75% коштів буде спрямовано на закупівлю устаткування. Сказано, що на заводі буде встановлено устаткування компанії "Тетра-пак".

У компанії уточнили, що асортимент продукції для дитячого харчування включатиме молоко, кисломолочні продукти, дитячі йогурти і сирки.

За словами С. ВОВЧЕНКА, перша черга заводу розрахована на 40 тонн на добу, але в перший рік компанія планує робити 10 тонн на день, оскільки "ринок повинен звикнути, що з'явилася така продукція". Про терміни будівництва другої черги С. ВОВЧЕНКО не повідомив, зазначивши, що компанія хоче пізніше виготовляти ширший асортимент продукції для інших вікових категорій дітей, і для цього буде встановлено додаткове устаткування. Після запуску другої черги потужність заводу збільшиться до 60 тонн. Він сказав, що мета компанії - зайняти 25% ринку дитячого харчування. "Ми провели дослідження ринку, згідно з яким у найближчі 5-7 років, навіть якщо будуть реалізовані ще 4-5 таких проектів, насичення ринку по дитячому харчуванню в Україні не буде", - зазначив С. ВОВЧЕНКО.

Голова правління ПАТ "Яготинський маслозавод" Олександр СІРЕНКО зазначив, що молоко для нового заводу закуповуватимуть на фермі Української молочної компанії, розташованій в Згурівському районі Київської області, а також ще на кількох підприємствах, які пройдуть сертифікацію.

Довідка УНІАН. ПАТ "Яготинський маслозавод" входить до складу холдингу АТ "Молочний альянс" і випускає 16 видів молочної продукції під торговою маркою "Яготинське".

АТ "Молочний альянс" - група компаній, яка об'єднує підприємства з виробництва і збуту сирів і цільномолочної продукції. До складу холдингу входять 9 підприємств: Пирятинський, Баштанський, Городенківський, Згурівський, Тростянецький, Новоархангельский сирзаводи, Золотоноський комбінат олійництва, Яготинський маслозавод, Варвамаслосирзавод, компанії "Еталонмолпродукт" і торговий дім "Еталон". Продукція підприємств холдингу випускається під торговими марками "Молочний шлях", "Славія", "Здорово", "Яготинське".