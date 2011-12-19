Законопроект про ринок земель у п’ятницю не розглядатимуть- Литвин

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що у п'ятницю не розглядатимуть законопроект про ринок землі у другому читанні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.

Він зазначив, що в розданому проекті порядку денного на наступний тиждень передбачено у п'ятницю розглядати це питання, але це "не відповідає дійсності".

За його словами, "вкралась технічна помилка".

В. ЛИТВИН сказав, що зараз надходять пропозиції від комітетів і народних депутатів щодо цього законопроекту.

Він нагадав, що наступний тиждень - з 26 по 30 грудня - народні депутати України працюватимуть з виборцями. Але при цьому сказав: «якщо не буде екстраординарних питань».

Голова ВР повідомив, що на поточному пленарному тижні передбачений розгляд 117 питань і, зокрема, 40 урядових законопроектів.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону "Про ринок земель".