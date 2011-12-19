Завтра в Україні очікується сніг з дощем

20 грудня, за прогнозами синоптиків, у більшості центральних, південних областей України, а вдень і на півночі Лівобережжя очікуються сильні опади. У східних областях, у Криму і Приазов'ї пройде дощ.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

Температура впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла (у східних і південних областях вдень 2-7° тепла), у Криму вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

У західних областях йтиме мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

Вітер переважатиме південно-східний, на Правобережжі північно-східний, 7-12 м/с, у південній і східній частинах окремі пориви 15-20 м/с.

У Києві і області очікується мокрий сніг і дощ. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області впродовж доби від 2° морозу до 3° тепла. У Києві температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.