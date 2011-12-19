Ветслужба оголосила карантин по сказу в Подільському районі Києва

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України оголосила карантин по сказу в Подільському районі Києва з метою ліквідації вогнища захворювання.

Про це УНІАН повідомила прес-служба відомства.

Території прилеглих до Подільського району – Шевченківського, Оболонського і Святошинського районів визнані зоною загрози.

Повідомляють, що 15 грудня 2011 р. в Києві зареєстровано звернення киянки, яка проживає в Подільському районі, що її покусав собака. У тварини діагностований сказ. "Це перший випадок сказу в Києві за 20 років", - зазначають ветеринари.

"Державною службою ветеринарної медицини проводиться клінічний огляд і щеплення проти сказу тварин, які є навколо осередку інфекції; за підозрілими у захворюванні сказом тваринами встановлюється спостереження впродовж 60 днів", - сказано у повідомленні.