Україна експортувала цукру у 13 разів більше від минулорічного - УКАБ

З початку 2011/2012 маркетингового року (МР 1 вересня 2011 р. - 31 серпня 2012 р.) з України експортовано близько 4 тис. тонн бурякового цукру, що є незначним, проте у 13 разів перевищує торішній експорт, що склав 0,3 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

Зазначено, що українські компанії поставляють цукор на ринки Грузії і Словаччини. Експерти кажуть, що хоча об'єми поставок у ці країни склали лише відповідно до 3 і 1 тис. тонн, такий результат можна вважати позитивним, враховуючи відсутність досвіду експортних операцій з цукром впродовж останніх років. "У поточних умовах профіцитного внутрішнього ринку цукру запорукою рентабельного розвитку галузі є постійне відкриття нових ринків збуту. Інакше висока рентабельність і швидкі темпи розвитку попередніх років залишаться історією, і бурякоцукрова галузь знову увійде в період стагнації", - вважає експерт з аграрних ринків УКАБ Тарас ВИСОЦЬКИЙ.

На думку фахівців, у процесі відкриття експортних можливостей ключову роль грає держава, оскільки ринки цукру у більшості країн світу максимально зарегульовані. Міністерство аграрної політики і продовольства, як представник держави, постійно працює в цьому напрямку, що неодноразово підкреслювалося в ході засідань, круглих столів, організованих УКАБ з метою обговорення перспектив галузі.

Водночас, експерти УКАБ зазначають, що на світовому ринку умови для реалізації українського цукру залишаються несприятливими. Зокрема, світові ціни на білий цукор і цукор-сирець знизилися впродовж останніх чотирьох місяців на 26% - до 598 і 502 дол./т відповідно. Така ж тенденція спостерігається на вітчизняному ринку, де гуртові ціни на буряковий цукор знизилися до найнижчого рівня за останні два роки - 5500 грн./т.

Згідно з попередніми розрахунками УКАБ, у 2011/12 МР буде вироблено близько 2,31 млн. тонн бурякового цукру, що є рекордним показником за останнє п'ятиріччя і на 53% більше порівняно з попереднім роком; рентабельність вирощування цукрового буряка, водночас, зменшиться порівняно з 2010/11 МР більш ніж удвічі і складе близько 7%.