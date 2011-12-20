Депутат Бондарєв: необхідно повернутися до колишньої системи дотування виробників молока та м’яса

Народний депутат, член парламентського Комітету з питань фінансової, банківської діяльності, податкової і митної політики Костянтин БОНДАРЄВ (БЮТ) підтримує ініціативу повернення до колишньої системи дотування приватних домогосподарств-виробників молока і м'яса, коли дотація виплачувалася на одиницю зданої на переробку сировини.

Зокрема, депутат підтримав законопроект народного депутата Катерини ВАЩУК №9345, яким пропонують повернути порядок дотування виробників молока, який існував до 31 грудня 2010 року, повідомили УНІАН в прес-службі К.БОНДАРЄВА.

"Система, введена 1 січня цього року, це перехід на ручне управління з тим, щоб збагачувати бізнес, наближений до влади. Тут немає нічого, окрім корупції", - сказав К.БОНДАРЄВ.

Він вважає, що введена у 2011 році система державного дотування виробників молока за рахунок акумуляції ПДВ від переробників у спеціальному фонді державного бюджету стимулює модернізацію виключно підприємств, які належать людям, котрі перебувають при владі. Депутат зазначив, що за теперішньої системи саме ті, хто є владою, можуть скеровувати кошти, закумульовані в спеціальному фонді державного бюджету за рахунок ПДВ переробників, на модернізацію своїх же виробництв. "Гроші накопичуватимуться в одних руках. Але ситуація в цілому в агропромисловому комплексі від цього не покращиться", - підкреслив К.БОНДАРЄВ.

Також він сказав, що повернення до колишнього механізму за відсутності системних реформ може стати просто "латанням дірок", пояснивши, що поголів'я великої рогатої худоби в Україні постійно скорочується, а порядок, пропонований депутатом К.ВАЩУК, підтримає в основному приватні домогосподарства-виробники молока.

Як повідомляв УНІАН, згідно з опитуванням "Центру соціального моніторингу", близько 21% керівників підприємств молочної галузі вважають, що державна політика спрямована на скорочення виробництва молока і згортання молочної галузі, а 55% упевнені у відсутності якої-небудь цілеспрямованої державної політики в цьому питанні.

За даними соціологів, близько 87% опитаних керівників підприємств-виробників молочної продукції хотіли б повернутися до колишньої системи державної підтримки, коли дотації виплачувалися на літр зданого на переробку молока, а 81% відповіли, що їх не влаштовує ситуація, яка склалася на сьогодні з виплатою держдотацій. За даними центру, 91% опитаних відповіли, що їх підприємства не отримували цього року державних дотацій за виробництво молока, а 29% повідомили, що навіть "не чули" про впровадження цього року нової системи дотацій виробникам молока, а саме про субсидування будівництва ферм і комбікормових заводів. Крім того, 50% опитаних чули про нову систему дотування, але "не можуть сказати нічого визначеного", і всього 19% - добре проінформовані про неї.

Нагадаємо, у березні 2011 р. Кабінет міністрів (постанова №246) затвердив новий порядок нарахування ПДВ і дотацій виробникам молока і м'яса. Зокрема, м'ясомолочні підприємства повинні перераховувати ПДВ від реалізації своєї продукції і закупівлі молочної і м'ясної сировини не на спеціальні рахунки для подальшої виплати дотацій аграріям, а до спеціального фонду державного бюджету.

У свою чергу, держава планувала за рахунок закумульованих від ПДВ коштів виплачувати дотації за здані на переробку молоко і м'ясо, а також частково компенсувати витрати фізичних осіб на купівлю установок індивідуального доїння.

Усі кошти, які раніше йшли на виплати дотацій виробникам молока і м'яса від переробників, йдуть в спецфонд держбюджету, звідки їх передбачається надавати для будівництва ферм, комбікормових заводіів, придбання устаткування.

За словами директора департаменту тваринництва Міністерства аграрної політики і продовольства України Андрія ГЕТЯ, загальна сума таких коштів від початку 2011 року склала понад 500 млн. грн., проте вони так і залишаються в спецфонді. А.ГЕТЬ зазначив, що ці гроші досі не розподілені і, можливо, не розподілятимуться цього року.

Довідка УНІАН. У травні 2011 року депутат Верховної Ради Катерина ВАЩУК зареєструвала в парламенті законопроект, який пропонує повернути виплату безпосередньо виробникам дотацій за здане ними молоко і м'ясо на переробку за рахунок акумуляції ПДВ від його продажу до 2015 року.