ВР встановила межі Маріуполя і трьох районів Донецької області

Верховна Рада України прийняла постанову "Про зміну і встановлення меж міста Маріуполь, Володарського, Новоазовського і Першотравневого районів Донецької області".

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 270 з 338 народних депутатів зареєстрованих в сесійній залі.

Документом передбачено змінити межі міста Маріуполь, Володарського, Новоазовського і Першотравневого районів Донецької області, збільшивши територію міста на 1077,0 гектара земель, у тому числі за рахунок 207,1 гектара земель, що є у веденні Виноградненської сільської ради Новоазовського району, і 487,0 гектара земель Лебединської сільської ради Новоазовського району, 79,0 гектара земель, що є у веденні Новоазовської районної ради, 136,7 гектара земель, що є у веденні Бердянської сільської ради Першотравневого району, і 167,2 гектара земель Іллічівської сільської ради Першотравневого району, водночас передавши з 573,1 гектара земель, що є у веденні Маріупольської міської ради: 10,1 гектара земель - у ведення Касянівської сільської ради Володарського району, 559,7 гектара земель - у ведення Бердянської сільської ради Першотравневого району і 3,3 гектари земель - Іллічівській сільській раді Першотравневого району.

Також постановою затверджена територія міста Маріуполь загальною площею 18113,7 гектара, територія Володарського району загальною площею 122156,1 гектара територія Новоазовського району загальною площею 99266,9 гектара і територія Першотравневого району загальною площею 79470,1 гектара.