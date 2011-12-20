Кредитні ставки на ринку перевищують рентабельність 88% підприємств-виробників молока

Кредитні ставки на ринку перевищують рентабельність 88,2% підприємств-виробників молока.

Про це свідчать результати опитування керівників господарств, проведеного в грудні 2011 року Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка та Центром «Соціальний моніторинг» на замовлення Діловий Ради України, результати якого є в розпорядженні УНІАН.

«На питання про рівень рентабельності виробництва 63,2% керівників підприємств-виробників молока повідомили, що він складає до 10%, ще 25% опитаних зазначили, що у них цей показник від 11 до 20%», - сказав директор Центру «Соціальний моніторинг» Дмитро ДМИТРУК.

15% з 22% підприємств протягом цього року намагалися і отримали кредит або відкрили кредитну лінію на розвиток виробництва молока. При цьому середня кредитна ставка для підприємств-виробників молока, які вдало чи ні намагалися взяти кредит, склала 19,36%, а мінімальна і максимальна вартість кредитування становила 17% і 24% відповідно.

«Таким чином, для 88,2% підприємств-виробників молока кредити є фактично недоступними, а ще для 7,4%, мають рентабельність від 21 до 30%, окупність проектів з розвитку виробництва в середньому становить близько 20 років», - підкреслив Д.ДМИТРУК.

Основними проблемами, що перешкоджають розвитку підприємств, їхні керівники назвали відсутність дотацій і підтримки держави, низькі закупівельні ціни на молоко, а також відсутність або низький професійний рівень кадрів.

«Це опитування показало, що, на жаль, говорити про можливість розвитку великих виробників молока, а тим більше дрібних господарств, без додаткової держпідтримки, як у країнах ЄС, практично неможливо. У свою чергу, пропоноване Мінагрополітики та продовольства України виділення дотацій на будівництво окремих ферм навряд чи зможе врятувати всю галузь. Рішенням проблеми може стати лише механізм, що підвищує рентабельність всіх виробників молока або знижує вартість кредитування для них», - підкреслив Д.ДМИТРУК.

Соцдослідження провели методом телефонного опитування керівників 6-8 грудня 2011 року в усіх регіонах України. В опитуванні взяли участь 83 керівника молочних підприємств.

Нагадаємо, що згідно з соцопитуванням, проведеним наприкінці листопада 2011 Центром «Соціальний моніторинг» спільно з інститутом соціальних досліджень ім. Олександра Яременка, 87% керівників підприємств-виробників молока висловилися за повернення системи державної підтримки виробників молока, що існувала до 2011 року. 81% опитаних не влаштовує ситуація, що склалася з виплатою державних дотацій виробникам молока. Тоді в опитуванні взяли участь 140 керівників.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2011 р. Кабінет Міністрів (постанова № 246) затвердив новий порядок нарахування ПДВ та дотацій виробникам молока і м`яса. Зокрема, м`ясо-молочні підприємства повинні перераховувати ПДВ від реалізації своєї продукції та закупівлі молочної та м`ясної сировини не на спеціальні рахунки для подальшої виплати дотацій аграріям, а до спеціального фонду державного бюджету.

У свою чергу держава планувала за рахунок акумульованих від ПДВ коштів виплачувати дотації за здані на переробку молоко і м`ясо, а також частково компенсувати витрати фізосіб на купівлю установок індивідуального доїння.

Всі кошти, які раніше йшли на виплати дотацій виробникам молока і м`яса від переробників, йдуть у спецфонд держбюджету, звідки їх мали би направляти для будівництва ферм, комбікормових заводів і придбання обладнання.

За словами директора департаменту тваринництва Міністерства аграрної політики і продовольства України Андрія ГЕТЯ, загальна сума таких коштів з початку 2011 року склала більше 500 млн. грн., проте вони так і залишаються в спецфонді. А.ГЕТЬ зазначив, що ці гроші досі не розподілені і, можливо, не будуть розподілятися цього року.